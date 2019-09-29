Захарова назвала встречу Лаврова и Помпео в ООН конструктивной

БАРНАУЛ, 29 сен — РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой госдепартамента США Майком Помпео на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН были на порядок более конструктивными, чем их переговоры в Сочи 14 мая, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
"Был действительно достаточно предметный, конструктивный разговор. Я бы сказала, что он был на порядок более конструктивным и предметным, нежели даже переговоры, которые прошли в Сочи", - отметила Захарова.
По ее словам, стороны перечислили проблемные точки и наметили пути для возможного их решения.
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