Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

БАРНАУЛ, 29 сен — РИА Новости. Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала"

По словам дипломата, такой шаг Вашингтона меняет не только картину, но и "форму отношений между государствами", их лидерами и в целом политиками.

"После этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно", - сказала Захарова.

По ее словам, эта ситуация может стать очень важным уроком, важным моментом для начала формирования настоящей, суверенной Украины.

Ранее опубликованная стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтвердила, что глава Белого дома попросил украинского лидера провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена.