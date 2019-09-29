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РИА Новости

Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными

19:52 29.09.2019 (обновлено: 03:25 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 сен — РИА Новости. Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
По словам дипломата, такой шаг Вашингтона меняет не только картину, но и "форму отношений между государствами", их лидерами и в целом политиками.
"После этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно", - сказала Захарова.
По ее словам, эта ситуация может стать очень важным уроком, важным моментом для начала формирования настоящей, суверенной Украины.
Ранее опубликованная стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтвердила, что глава Белого дома попросил украинского лидера провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена.
Демократы на основании этого начали процедуру импичмента против Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:51Радио Sputnik
Украинцы требуют обнародовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным
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Мария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияСШАВ мире
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