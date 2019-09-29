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РИА Новости

Курц готов говорить со всеми партиями, представленными в парламенте Австрии

19:50 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц в воскресенье заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. Согласно предварительным данным, побеждает партия Курца, набирая 37,1% голосов. На втором месте с 21,8% голосов находится Социал-демократическая партия. Австрийская партия свободы (АПС) опустилась на третье место, набрав 16% голосов. На четвертом месте - "Зеленые", набравшие рекордные 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 7,8%.
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"Мы будем вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте. Мы приложим все усилия, чтобы состоялось максимально уважительное сотрудничество всех партий и все наилучшим образом работали для Австрии. В предвыборной кампании речь шла о партиях, в демократии, в республике всегда должна идти речь о стране", - сказал Курц в эфире телеканала OE24.
Он поблагодарил избирателей и сказал, что Народная партия надеялась на хороший результат, но столь высокого процента не ожидала. Выступая перед сторонниками в штабе партии, Курц сказал: "Мне редко когда нечего сказать, но сегодня у меня почти нет слов".
Предыдущая коалиция Народной партии и Партии свободы, сформированная по итогам парламентских выборов 2017 года, развалилась в середине мая на фоне скандала вокруг тогдашнего вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.
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