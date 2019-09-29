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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: курдские военные формирования похитили 300 человек на севере Сирии

19:45 29.09.2019
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© AP PhotoКурдские формирования
Курдские формирования
© AP Photo
Курдские формирования. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 сен - РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF), поддерживаемые США, похитили 300 мирных жителей в ходе рейдов в поселениях провинции Хасаке на севере Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, патрули SDF провели усиленные рейды в городах Раас Аль-Эйн и Шаддади, а также в поселениях Тель-Тамр и Тель-Хамис. Курды пленили 300 мужчин для принуждения к воинской службе в их рядах, отмечает САНА. В одноименном административном центре провинции Хасаке горожане организовали массовый митинг против таких действий SDF.
Бойцы СДС
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На территориях, подконтрольных курдским военизированным формированиям, продолжают проживать представители разных конфессий и национальных происхождений, которые поддерживают сирийское легитимное правительство. Курдские формирования, включая SDF, поддерживаемые коалицией во главе с США, в разгар кризиса в стране заявили о своей автономии от Дамаска и создали параллельные от официальной власти институты правления.
Официально курдские формирования не находятся в состоянии войны с сирийской армией и проводят боевые операции против террористической группировки "Исламское государство"*. Дамаск считает действия SDF неправомерными, а бойцов формирования - сепаратистами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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