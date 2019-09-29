Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T19:40Z
https://ria.ru/20190929/1559257152.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:558:4000:2808_1036x0_80_0_0_9fd670060a1c4382f05271fb439e3dda.jpg
РИА Новости

Жильцам дома в Воронеже, где батареи били током, вернули свет

19:40 29.09.2019
567
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Жильцам многоэтажного дома в Воронеже, которых днем в воскресенье пришлось эвакуировать из-за бьющих током и нагревающихся батарей, вернули электричество, сообщает мэрия города.
В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры. Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть  электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80.
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
24 сентября, 11:42Теплоснабжение
Прокуратура предотвратила срыв отопительного сезона в селах Приамурья
"В настоящее время электроснабжение дома №92 по улице Хользунова в полном объеме восстановлено, сотрудники управляющей компании попали во все квартиры, однако факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома по обоим подъездам протянуты новые линии, в течение часа сети работают без нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.
По версии управляющей компании "Мастер", на которую ссылается горадминстрация, электричество во внутридомовой системе отопления появилось в результате несанкционированного подключения и перегрузки.
Отключенный газ жильцам планируют вернуть в понедельник.
1125000
Обсудить 0
ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Линии электропередач
СМИ назвали возможную причину отключения электричества на Тенерифе
РИА
Новости
Вертолет ВВС Турции
Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией
Бывший президент США Барак Обама
Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы
Курдские формирования
СМИ: курдские военные формирования похитили 300 человек на севере Сирии
Лента
новостей
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
В Крыму заявили, что участники совещания ОБСЕ не хотят посетить полуостров
Уборка урожая
В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой
В Венесуэле сообщили о нарушении воздушного пространства самолетами США
Самолет на взлете
Путин освободил от НДС импорт самолетов при их регистрации в России
Радиатор отопления в квартире
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Девушка со смартфоном и банковской картой
Источник рассказал, откуда мошенники воруют телефоны клиентов банков
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния