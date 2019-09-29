Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией

"Беспилотник, государственная принадлежность и тип которого не были идентифицированы, 28 сентября шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство в районе операции "Щит Евфрата" и на западе провинции Килис. В 13.24 (совпадает с мск) он был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с авиабазы Инджирлик", - сообщило ведомство.