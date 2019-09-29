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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией

19:37 29.09.2019
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© AFP 2019 / StringerВертолет ВВС Турции
Вертолет ВВС Турции
© AFP 2019 / Stringer
Вертолет ВВС Турции. Архивное фото
АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. Турецкие истребители F-16 сбили в приграничной с Сирией провинции Килис неопознанный беспилотник, сообщило в воскресенье минобороны Турции.
"Беспилотник, государственная принадлежность и тип которого не были идентифицированы, 28 сентября шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство в районе операции "Щит Евфрата" и на западе провинции Килис. В 13.24 (совпадает с мск) он был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с авиабазы Инджирлик", - сообщило ведомство.
Отмечается, что обломки беспилотника упали в районе военной базы Чилдыроба на территории провинции Килис.
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