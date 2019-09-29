Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон призван устранить правовую несправедливость в отношении тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся.