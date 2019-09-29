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РИА Новости

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

19:36 29.09.2019 (обновлено: 07:39 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
Размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон призван устранить правовую несправедливость в отношении тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся.
Подписанный Путиным закон об освобождении от уплаты НДФЛ всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, уточняет, что от налога на доходы физлиц теперь будут освобождаться, в частности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими, а также их родственниками.
Президент РФ Владимир Путин
3 июля, 20:31РИА Новости
Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ при "ипотечных каникулах"
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Странно...Посему не алигархов?Им же сейчас труднее всего...
29 сентября, 19:42
Максимус Трой
532202010
Освобождают от налога 4 тыс. в год. Я правильно всё понял? То есть, если студенту окажут помощь скажем в 10 тыс., то с 6 налог возьмут?
29 сентября, 20:01
НЕНикита Ермаков
5060210
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