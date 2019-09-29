Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
Размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон призван устранить правовую несправедливость в отношении тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся.
Подписанный Путиным закон об освобождении от уплаты НДФЛ всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, уточняет, что от налога на доходы физлиц теперь будут освобождаться, в частности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими, а также их родственниками.