В Венесуэле сообщили о нарушении воздушного пространства самолетами США

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Самолеты-разведчики США в сентябре 54 раза нарушили воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Командующий Ремигио Себальос Ичасо заявил об обнаружении "с помощью радаров более 54 разведывательных самолетов США в сентябре".
Ранее сообщалось, что США несколько раз нарушали воздушное пространство Венесуэлы в июле. В минобороны страны заявляли, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.
🛑URGENTE|— CEOFANB (@ceofanb) September 29, 2019
Operación #VenezuelaSoberaníaYPaz. Cmdte CEOFANB AJ @CeballosIchaso denunció la detección de más de 54 aeronaves de exploración procedentes de los EEUU durante el mes de septiembre, los cuales fueron captadas por los radares del @CODAI_FANB. #29Sep #FelizDomingo pic.twitter.com/WFOdxRUDHX