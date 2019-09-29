Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T19:35Z
https://ria.ru/20190929/1559257048.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155124/94/1551249488_0:0:1887:1061_1036x0_80_0_0_47ba69f86d5c744c7a6241d1728c0f46.jpg
РИА Новости

В Венесуэле сообщили о нарушении воздушного пространства самолетами США

19:35 29.09.2019
778
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой
Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III заходит на посадку в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Самолеты-разведчики США в сентябре 54 раза нарушили воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Командующий Ремигио Себальос Ичасо заявил об обнаружении "с помощью радаров более 54 разведывательных самолетов США в сентябре".
Венесуэла
28 сентября, 00:16Попытка госпереворота в Венесуэле
США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года
Ранее сообщалось, что США несколько раз нарушали воздушное пространство Венесуэлы в июле. В минобороны страны заявляли, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.
30304518
Обсудить 1
ВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Вертолет ВВС Турции
Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией
РИА
Новости
Курдские формирования
СМИ: курдские военные формирования похитили 300 человек на севере Сирии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф не верит, что Ирану выделят кредит на 15 миллиардов долларов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Лента
новостей
Бывший президент США Барак Обама
Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
В Крыму заявили, что участники совещания ОБСЕ не хотят посетить полуостров
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал условия для переговоров с США
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф объяснил, почему Трамп и Роухани не встретились на Генассамблее ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
Лента новостейМолния