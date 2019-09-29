В Венесуэле сообщили о нарушении воздушного пространства самолетами США

Командующий Ремигио Себальос Ичасо заявил об обнаружении "с помощью радаров более 54 разведывательных самолетов США в сентябре".

США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года

США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года

Ранее сообщалось, что США несколько раз нарушали воздушное пространство Венесуэлы в июле. В минобороны страны заявляли, что эти инциденты могут расцениваться как серьезная угроза извне.