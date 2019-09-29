Электроснабжение на Тенерифе постепенно восстанавливают

МАДРИД, 29 сен - РИА Новости. Электроснабжение постепенно начало восстанавливаться на острове Тенерифе (Испания, Канарские острова), сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в энергокомпании Endesa.

По данным источников, электричество уже поступает 40 тысячам клиентов, восстановительные работы продолжаются. Ранее сообщалось, что на восстановление электроснабжения понадобится шесть часов.

Причины отключения электричества официально не сообщаются.

Источники в Endesa заявили агентству, что компания проверила все электростанции, которые находятся в ее ведении, и все они работают в штатном режиме, никаких инцидентов не зафиксировано.

По данным газеты El País, инцидент произошел на подстанции в Гранадилья, "которая перестала работать из-за серьезных технических причин". Это ЧП повлияло на работу главной станции, расположенной в Лас-Калетильяс.

Ранее мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе сообщила, что остров Тенерифе полностью остался без света. Из-за отключения электричества погасли все светофоры, перестал ходить трамвай, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.