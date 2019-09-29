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РИА Новости

Электроснабжение на Тенерифе постепенно восстанавливают

19:19 29.09.2019
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© РИА Новости / Александр КовалевОстров Тенерифе
Остров Тенерифе
© РИА Новости / Александр Ковалев
Остров Тенерифе. Архивное фото
МАДРИД, 29 сен - РИА Новости. Электроснабжение постепенно начало восстанавливаться на острове Тенерифе (Испания, Канарские острова), сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в энергокомпании Endesa.
По данным источников, электричество уже поступает 40 тысячам клиентов, восстановительные работы продолжаются. Ранее сообщалось, что на восстановление электроснабжения понадобится шесть часов.
Причины отключения электричества официально не сообщаются.
Источники в Endesa заявили агентству, что компания проверила все электростанции, которые находятся в ее ведении, и все они работают в штатном режиме, никаких инцидентов не зафиксировано.
По данным газеты El País, инцидент произошел на подстанции в Гранадилья, "которая перестала работать из-за серьезных технических причин". Это ЧП повлияло на работу главной станции, расположенной в Лас-Калетильяс.
Ранее мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе сообщила, что остров Тенерифе полностью остался без света. Из-за отключения электричества погасли все светофоры, перестал ходить трамвай, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.
Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный работают в нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах. Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.
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