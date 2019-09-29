В Париже очередь пришедших проститься с Шираком растянулась на сотни метров

Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед "Hotel des Invalides" в Париже

ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Очередь из желающих проститься с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Доме Инвалидов растянулась на несколько сотен метров, люди готовы проводить в ожидании несколько часов, чтобы отдать дань памяти бывшему лидеру страны.

В пресс-службе Елисейского дворца РИА Новости сказали, что Дом Инвалидов будет оставаться открытым до тех пор, пока будут идти люди.

Церемония национального прощания, которую пожалела провести семья Ширака, началась около 14.00 (15.00 мск). Французы, а также иностранцы, стали собираться у Дома Инвалидов задолго до начала траурной церемонии.

Пришедшие на прощание с Шираком стоят в длинной очереди, начинающейся на улице Гринелль и продолжающейся на авеню де ля Мотт-Пике. Люди готовы провести в очереди несколько часов, иногда под дождём.

"Мы пришли сюда в 13.45 (14.45 мск). Уже больше четырёх часов в очереди. Но другого варианта провести этот день у меня не было", - сказал РИА Новости мужчина средних лет.

В Доме Инвалидов звучат отрывки из известных речей Ширака, пришедшим раздают небольшие брошюры с цитатами бывшего французского президента.