Зариф не верит, что Ирану выделят кредит на 15 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Иран не верит в то, что европейские партнеры смогут добиться выделения кредита, в обмен на который Тегеран должен будет придерживаться условий Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.