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РИА Новости

Зариф не верит, что Ирану выделят кредит на 15 миллиардов долларов

19:07 29.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Иран не верит в то, что европейские партнеры смогут добиться выделения кредита, в обмен на который Тегеран должен будет придерживаться условий Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Джавад Зариф.
"Думаю, у них нет хорошей истории (в этом вопросе - ред.). Думаю, что, к сожалению, они ждут отмашки от Вашингтона. И это будет противоречие, потому что Соединенные Штаты придерживаются политики максимального давления", - сказал он в эфире телеканала NBC, добавив, что США не дадут подобного разрешения.
Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 18:52РИА Новости
Зариф потребовал от США не запрещать другим странам сотрудничать с Ираном
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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