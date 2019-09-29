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РИА Новости

Талибы похитили более 20 сотрудников избиркома и наблюдателей в Афганистане

19:05 29.09.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniСотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
© REUTERS / Omar Sobhani
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили девять сотрудников избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей на президентских выборах в афганской провинции Парван, передает агентство Пажвак.
"Талибан" похитил девять работников Независимой избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей в день выборов в провинции Парван", - говорится в сообщении.
При этом афганский телеканал Ariana News сообщает со ссылкой на чиновников, что талибы похитили семь сотрудников избиркома, одного члена комиссии по жалобам в связи с выборами и еще семерых наблюдателей.
По неофициальным данным, которые приводит канал, боевики похитили еще семерых работников избирательной комиссии в Кабуле.
Осмотр участника голосования у избирательного участка в Кабуле
28 сентября, 22:18РИА Новости
В Афганистане более 30 человек погибли при атаках в день выборов президента
В Афганистане в субботу состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".
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