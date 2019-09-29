Талибы похитили более 20 сотрудников избиркома и наблюдателей в Афганистане

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили девять сотрудников избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей на президентских выборах в афганской провинции Парван, передает агентство Пажвак.
"Талибан" похитил девять работников Независимой избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей в день выборов в провинции Парван", - говорится в сообщении.
При этом афганский телеканал Ariana News сообщает со ссылкой на чиновников, что талибы похитили семь сотрудников избиркома, одного члена комиссии по жалобам в связи с выборами и еще семерых наблюдателей.
По неофициальным данным, которые приводит канал, боевики похитили еще семерых работников избирательной комиссии в Кабуле.
В Афганистане в субботу состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".