Талибы похитили более 20 сотрудников избиркома и наблюдателей в Афганистане

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили девять сотрудников избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей на президентских выборах в афганской провинции Парван, передает агентство Боевики радикального движения "Талибан" похитили девять сотрудников избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей на президентских выборах в афганской провинции Парван, передает агентство Пажвак

"Талибан" похитил девять работников Независимой избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей в день выборов в провинции Парван", - говорится в сообщении.

При этом афганский телеканал Ariana News сообщает со ссылкой на чиновников, что талибы похитили семь сотрудников избиркома, одного члена комиссии по жалобам в связи с выборами и еще семерых наблюдателей.

По неофициальным данным, которые приводит канал, боевики похитили еще семерых работников избирательной комиссии в Кабуле.