Зариф потребовал от США не запрещать другим странам сотрудничать с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Иран хочет от США только одного: чтобы Вашингтон прекратил запрещать другим странам иметь дело с Тегераном, заявил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Мы не просим США о благотворительности, мы не просим США о помощи. То, о чем мы просим, - это даже не заниматься бизнесом с нами или покупать нашу нефть. Все, о чем мы просим США, - это позволить другим делать то, что они хотят, с Ираном. Даже не использовать доллар. И это соответствует резолюции СБ ООН. Президент США наказывает другие страны за соблюдение международного законодательства. Это все, что мы хотим попросить его прекратить", - сказал он в Зариф телеканала NBC.