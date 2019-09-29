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РИА Новости

Зариф потребовал от США не запрещать другим странам сотрудничать с Ираном

18:52 29.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Иран хочет от США только одного: чтобы Вашингтон прекратил запрещать другим странам иметь дело с Тегераном, заявил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Мы не просим США о благотворительности, мы не просим США о помощи. То, о чем мы просим, - это даже не заниматься бизнесом с нами или покупать нашу нефть. Все, о чем мы просим США, - это позволить другим делать то, что они хотят, с Ираном. Даже не использовать доллар. И это соответствует резолюции СБ ООН. Президент США наказывает другие страны за соблюдение международного законодательства. Это все, что мы хотим попросить его прекратить", - сказал он в Зариф телеканала NBC.
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