Зариф объяснил, почему Трамп и Роухани не встретились на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Встреча представителей Ирана с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН не состоялась, потому что тот более заинтересован в факте встречи, а не в ее содержании, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Трамп и президент Ирана Хасан Роухани на этой неделе принимали участие в работе Генассамблеи ООН, но так и не встретились, несмотря на усилия ряда стран, включая Францию и Германию.

"Проблема была в том, что президент Трамп, насколько я могу судить, более заинтересован во встрече, чем в содержании, а для нас важно содержание", - сказал Зариф в эфире телеканала NBC

Так он ответил на вопрос, насколько близко были стороны к проведению такой встречи. Кроме того, неудачная встреча с Трампом имела бы негативные последствия для экономики Ирана, считает Зариф.

"Мы восстановили 30% стоимости нашей валюты, которая была потеряна после выхода (США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий – ред.). Сейчас она приближается к стабилизации. Если бы мы это сделали опять, не оправдали ожиданий, то мог бы быть очередной шок (для экономики – ред.)", - пояснил он.

Кроме того, по словам главы МИД ИРИ, Трамп ранее сам делал заявления о готовности встретиться, "направлял посланников" с этим предложением, а перед возможной встречей заявил, что о ней просит Иран, а он якобы не пока принял предложение.