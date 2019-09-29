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РИА Новости

Зариф объяснил, почему Трамп и Роухани не встретились на Генассамблее ООН

18:50 29.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Встреча представителей Ирана с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН не состоялась, потому что тот более заинтересован в факте встречи, а не в ее содержании, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.
Трамп и президент Ирана Хасан Роухани на этой неделе принимали участие в работе Генассамблеи ООН, но так и не встретились, несмотря на усилия ряда стран, включая Францию и Германию.
"Проблема была в том, что президент Трамп, насколько я могу судить, более заинтересован во встрече, чем в содержании, а для нас важно содержание", - сказал Зариф в эфире телеканала NBC.
Так он ответил на вопрос, насколько близко были стороны к проведению такой встречи. Кроме того, неудачная встреча с Трампом имела бы негативные последствия для экономики Ирана, считает Зариф.
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"Мы восстановили 30% стоимости нашей валюты, которая была потеряна после выхода (США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий – ред.). Сейчас она приближается к стабилизации. Если бы мы это сделали опять, не оправдали ожиданий, то мог бы быть очередной шок (для экономики – ред.)", - пояснил он.
Кроме того, по словам главы МИД ИРИ, Трамп ранее сам делал заявления о готовности встретиться, "направлял посланников" с этим предложением, а перед возможной встречей заявил, что о ней просит Иран, а он якобы не пока принял предложение.
"Это плохая база для начала. Он сказал в своем выступлении на Генассамблее, что не планирует снимать санкции, а будет их ужесточать. Это нарушения со стороны Соединенных Штатов", - сказал Зариф.
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Хасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНФранцияГерманияООНИранСШАВ мире
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