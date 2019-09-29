В Судовской Аравии пять человек пострадали при пожаре на вокзале

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате пожара на железнодорожном вокзале в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщили местные власти.

"Пятеро пострадавших в результате пожара на железнодорожном вокзале (города - ред.) Джидда доставлены в больницу. Шестнадцать медицинских бригад работают с разных сторон на месте пожара", - сообщили власти административного округа Мекка в Twitter.