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РИА Новости

В Судовской Аравии пять человек пострадали при пожаре на вокзале

18:38 29.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОдна из улиц города Джидда
Одна из улиц города Джидда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Одна из улиц города Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате пожара на железнодорожном вокзале в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщили местные власти.
"Пятеро пострадавших в результате пожара на железнодорожном вокзале (города - ред.) Джидда доставлены в больницу. Шестнадцать медицинских бригад работают с разных сторон на месте пожара", - сообщили власти административного округа Мекка в Twitter.
Сообщается, что пожар начался на крыше вокзала, пожарные бригады работают над его ликвидацией.
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Саудовская АравияДжиддаМеккаВ мире
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