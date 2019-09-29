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РИА Новости

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

18:36 29.09.2019 (обновлено: 19:14 29.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
"Конечно, я надеюсь, что мы это выясним. Думаю, что главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, чтобы, как он думал, извлечь личную выгоду для своей кампании", — сказал он в эфире телеканала NBC.
Президент Украины Владимир Зеленский
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По его словам, если записи этих разговоров хранятся в той же секретной компьютерной системе и имеет место попытка их скрыть, то демократы постараются выяснить содержание этих бесед.
Демократы инициировали парламентское расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на тот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.
В комитете под руководством Шиффа в этой связи дал показания и. о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр.
В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Однако позже телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в засекреченную систему также попали некоторые беседы с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что в отношениях США и России дело до обнародования разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина не дойдет.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо обнародовать, не зря наши так испугались. Видимо что-то есть.
29 сентября, 19:37
ГГГеоргий Гринков
66910176
Надо , обязательно надо добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным .
29 сентября, 20:07
Губернатор о.Борнео
120500117
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