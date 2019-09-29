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РИА Новости

Под Нижним Новгородом дельтаплан совершил жесткую посадку

18:18 29.09.2019 (обновлено: 18:37 29.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате жесткой посадки дельтаплана в Городецком районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В черте города Городец произвел жесткую посадку дельтаплан. По предварительной информации, пострадали двое мужчин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства жесткой посадки и состояние пострадавших уточняются.
Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, на земле жертв и разрушений нет. На место выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, но помощь сотрудников МЧС не понадобилась.
Дельтаплан
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МЧС РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
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