Под Нижним Новгородом дельтаплан совершил жесткую посадку

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате жесткой посадки дельтаплана в Городецком районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В черте города Городец произвел жесткую посадку дельтаплан. По предварительной информации, пострадали двое мужчин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства жесткой посадки и состояние пострадавших уточняются.