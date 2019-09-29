Под Нижним Новгородом дельтаплан совершил жесткую посадку

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате жесткой посадки дельтаплана в Городецком районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В черте города Городец произвел жесткую посадку дельтаплан. По предварительной информации, пострадали двое мужчин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства жесткой посадки и состояние пострадавших уточняются.
Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, на земле жертв и разрушений нет. На место выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, но помощь сотрудников МЧС не понадобилась.