В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в воскресенье в провинции Сисакет, расположенной недалеко от границы с Камбоджой. Студенты направлялись домой после учебы. По данным портала, автомобиль двигался с большой скоростью и внезапно съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.
(Sisaket: 17 tote Studenten bei Unfall mit Pickup) wurde auf Schönes Thailand - Infos & News - https://t.co/Rqx7SdD6KB publiziert pic.twitter.com/1i7RzxHhcU— schoenes-thailand.at (@schoenesthailan) September 29, 2019
В результате столкновения 12 студентов, сидевшие в задней части пикапа, погибли на месте. Еще пятеро скончались в больнице из-за тяжелых травм. Водителя госпитализировали с серьезными ранениями.
Полицейские проверяют видео с камер на месте происшествия, а также планируют допросить водителя после того, как он выздоровеет, чтобы установить причину аварии.