В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов

Инцидент произошел в воскресенье в провинции Сисакет, расположенной недалеко от границы с Камбоджой. Студенты направлялись домой после учебы. По данным портала, автомобиль двигался с большой скоростью и внезапно съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.