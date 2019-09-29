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РИА Новости

В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов

18:16 29.09.2019 (обновлено: 18:48 29.09.2019)
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в воскресенье в провинции Сисакет, расположенной недалеко от границы с Камбоджой. Студенты направлялись домой после учебы. По данным портала, автомобиль двигался с большой скоростью и внезапно съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.
В результате столкновения 12 студентов, сидевшие в задней части пикапа, погибли на месте. Еще пятеро скончались в больнице из-за тяжелых травм. Водителя госпитализировали с серьезными ранениями.
Полицейские проверяют видео с камер на месте происшествия, а также планируют допросить водителя после того, как он выздоровеет, чтобы установить причину аварии.
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