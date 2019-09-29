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РИА Новости

Партия Курца лидирует на выборах в австрийский парламент с 37% голосов

18:12 29.09.2019 (обновлено: 04:57 30.09.2019)
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© REUTERS / Leonhard FoegerКонсервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
© REUTERS / Leonhard Foeger
ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике, набирая 37,2% голосов, свидетельствуют первые данные подсчета, опубликованные телеканалом ORF.
Победу партии Курца подтверждают данные экзитпола, опубликованные телеканалом OE24.
На втором месте с 22% голосов находится Социал-демократическая партия. На третье место опустилась Австрийская партия свободы, набравшая 16% голосов.
Себастьян Курц
27 сентября, 16:56РИА Новости
Курц снова станет канцлером Австрии, уверен политолог
На четвертом месте — "Зеленые", набравшие рекордные 14,3%, на пятом — праволиберальная NEOS с 7,4%.
Таким образом, партия Курца получает 71 мандат в Национальном совете Австрии, социал-демократы — 41, "свободники" — 30, "Зеленые" — 27 и NEOS — 14.
На предыдущих парламентских выборах австрийские консерваторы получили 31,47% голосов, социал-демократы — 26,86%, "свободники" — 25,97%, NEOS — 5,3%, "Зеленые" — 3,8%.
Необходимость проведения досрочных парламентских выборов в Австрии возникла из-за разгоревшегося в середине мая внутриполитического кризиса. Правительственная коалиция распалась после публикации скандальной видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера.
Курц отказался дальше работать с Австрийской партией свободы, объявил досрочные выборы, распустил правительство и собрал новое из однопартийцев и экспертов. Оппозиция, воспользовавшись потерей правительством большинства в парламенте, подняла вопрос о вотуме недоверия Курцу и сместила молодого канцлера.
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