Партия Курца лидирует на выборах в австрийский парламент с 37% голосов

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике, набирая 37,2% голосов, свидетельствуют первые данные подсчета, опубликованные телеканалом Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике, набирая 37,2% голосов, свидетельствуют первые данные подсчета, опубликованные телеканалом ORF

OE24 . Победу партии Курца подтверждают данные экзитпола, опубликованные телеканалом

На втором месте с 22% голосов находится Социал-демократическая партия. На третье место опустилась Австрийская партия свободы, набравшая 16% голосов.

На четвертом месте — "Зеленые", набравшие рекордные 14,3%, на пятом — праволиберальная NEOS с 7,4%.

Таким образом, партия Курца получает 71 мандат в Национальном совете Австрии, социал-демократы — 41, "свободники" — 30, "Зеленые" — 27 и NEOS — 14.

На предыдущих парламентских выборах австрийские консерваторы получили 31,47% голосов, социал-демократы — 26,86%, "свободники" — 25,97%, NEOS — 5,3%, "Зеленые" — 3,8%.

Необходимость проведения досрочных парламентских выборов в Австрии возникла из-за разгоревшегося в середине мая внутриполитического кризиса. Правительственная коалиция распалась после публикации скандальной видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера.