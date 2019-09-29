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РИА Новости

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

18:06 29.09.2019
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© Depositphotos / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Depositphotos / gpointstudio
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу "360" генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.
Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на седьмой-десятой неделе беременности.
"Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки", — заявил генетик.
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Он выразил мнение, что родившиеся у украинки девочки могут прожить максимум несколько месяцев, однако точных прогнозов делать нельзя.
"Не думаю, что их судьба светлая", — добавил он.
Баранов подчеркнул, что близнецам с одним сердцем на двоих можно было бы сделать операцию, но она будет очень сложной и дорогой.
"Проще было бы начать новую беременность", — сказал он.
В ночь на 28 сентября в украинских Черновцах родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами. Отклонение диагностировали внутриутробно, но мать девочек отказалась прерывать беременность. Схватки начались преждевременно — на 33-й неделе. По словам врачей, такое отклонение встречается очень редко.
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