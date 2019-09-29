Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу "360" генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.
Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на седьмой-десятой неделе беременности.
"Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки", — заявил генетик.
1 августа, 14:04РИА НовостиВрачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
Он выразил мнение, что родившиеся у украинки девочки могут прожить максимум несколько месяцев, однако точных прогнозов делать нельзя.
"Не думаю, что их судьба светлая", — добавил он.
Баранов подчеркнул, что близнецам с одним сердцем на двоих можно было бы сделать операцию, но она будет очень сложной и дорогой.
"Проще было бы начать новую беременность", — сказал он.
В ночь на 28 сентября в украинских Черновцах родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами. Отклонение диагностировали внутриутробно, но мать девочек отказалась прерывать беременность. Схватки начались преждевременно — на 33-й неделе. По словам врачей, такое отклонение встречается очень редко.
22 сентября, 09:34РИА НовостиВ Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками