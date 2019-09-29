Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

Врачи во время операции

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу "360" генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.

По его словам, отклонение может быть вызвано влиянием ультразвука или употреблением определенного лекарства, а не генетической ошибкой.

Как рассказал Баранов, заметить неправильное развитие эмбриона можно уже на седьмой-десятой неделе беременности.

"Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки", — заявил генетик.

Он выразил мнение, что родившиеся у украинки девочки могут прожить максимум несколько месяцев, однако точных прогнозов делать нельзя.

"Не думаю, что их судьба светлая", — добавил он.

Баранов подчеркнул, что близнецам с одним сердцем на двоих можно было бы сделать операцию, но она будет очень сложной и дорогой.

"Проще было бы начать новую беременность", — сказал он.