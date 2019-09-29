На парламентских выборах в Австрии закрылись избирательные участки

ВЕНА, 29 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Избирательные участки завершили работу на досрочных парламентских выборах в Австрии.

Первые из них закрылись уже в 10.00 (11.00 мск), но основная масса завершила работу к 17.00 (18.00 мск).

В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.

Согласно прогнозам, лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), праволиберальная NEOS и "Зеленые".