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РИА Новости

На парламентских выборах в Австрии закрылись избирательные участки

18:03 29.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВена
Вена
© РИА Новости / Максим Блинов
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Избирательные участки завершили работу на досрочных парламентских выборах в Австрии.
Первые из них закрылись уже в 10.00 (11.00 мск), но основная масса завершила работу к 17.00 (18.00 мск).
В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.
Согласно прогнозам, лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), праволиберальная NEOS и "Зеленые".
В республике в этот день избирательным правом могли воспользоваться все граждане старше 16 лет или, по подсчетам МВД, 6 369 796 человек.
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