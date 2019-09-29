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РИА Новости

На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками пострадали семь человек

18:02 29.09.2019 (обновлено: 18:49 29.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 29 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В воскресенье в 15.43 в дежурную смену от диспетчера ЕДДС Левокумского района поступило сообщение о том, что в Левокумском районе произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Corolla и "ВАЗ 21099". В результате ДТП погибших нет, пострадало семь человек, из них один ребенок", - сказал Дегтярев.
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По его словам, затора не было, движение не перекрывалось.
"Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра. Информация уточняется", - добавил он.
Как позже уточнили в ГУМЧС по региону, пострадали шесть человек, из них один ребенок. "Все госпитализированы", - добавили в ведомстве.
По информации управления ГИБДД по региону, в результате ДТП семь человек доставлено в ГБУЗ СК "Левокумская РБ", среди них - девятилетний ребенок. "Мальчик серьезных травм не получил, так как в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении, пристегнутый детским удерживающим устройством", - отметили в УГИБДД.
Предварительная причина ДТП - нарушение правил обгона водителем автомобиля Toyota.
"По факту автоаварии проводится проверка, в рамках которой будет установлена степень ответственности участников. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД", - уточнили в УГИБДД.
Инспектор ГИБДД
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