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РИА Новости

Сбежавшей в Сирию жене боевика ИГ* не разрешат вернуться в Британию

17:57 29.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТрафальгарская площадь в Лондоне
Трафальгарская площадь в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Трафальгарская площадь в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Британии не разрешат вернуться в страну сбежавшей в Сирию жене боевика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* Шамиме Бегум, заявила глава британского МВД Прити Пател.
Шамима Бегум в возрасте 15 лет сбежала от семьи в Лондоне и уехала в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам террористической группировки ИГ*. Там она вышла замуж за боевика, прибывшего на территорию САР из Нидерландов. Сейчас ей 19 лет, она находится в лагере для беженцев. Ранее она заявляла о своем желании вернуться в Великобританию. Глава МВД лишил Бегум британского гражданства, разрешив ее ребенку вернуться на родину, поскольку он родился до лишения матери гражданства и, следовательно, был британцем. Бегум, до того похоронившая уже двоих детей, заявила, что сына одного не отпустит, и продолжала настаивать на своем возвращении на родину. Недавно стало известно, что мальчик умер.
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Издание Sun, которому дала интервью министр внутренних дел Великобритании, отмечает, что Бегум просила разрешать ей вернуться в страну, чтобы получить лечение, но власти ей отказали.
"Наша задача – обеспечить безопасность нашей страны. Нам не нужны люди, которые причинили вред стране и покинули ее, чтобы стать частью культа смерти и отстаивать эту идеологию... Мы не можем позволить людям, которые нанесут нам вред, въехать в эту страну, что касается и этой женщины", - заявила министр в интервью.
Она также отметила, что не хочет "допускать в страну никого, кто был активным сторонником ИГ* или выступал в их поддержку". Пател заверила, что правонарушители-иностранцы будут депортированы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пережила все ужасы на земле – вернувшаяся из Сирии жена боевика
14 ноября 2017, 13:19РИА Новости
Пережила все ужасы на земле – вернувшаяся с детьми из Сирии жена боевика
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