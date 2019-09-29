В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. Об этом . В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Женщина искала жертв в соцсетях и приглашала отдохнуть вдвоем в сауне. Затем туда приезжал ее знакомый. Пара удерживала и насиловала мужчин, угрожая ножом.

Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги. В одном из случаев запрашиваемая злоумышленниками сумма достигала 18 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили, что преступники совершили как минимум три нападения.