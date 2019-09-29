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РИА Новости

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

17:57 29.09.2019 (обновлено: 19:11 29.09.2019)
274306
© Fotolia / lilkinСауна
Сауна
© Fotolia / lilkin
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Женщина искала жертв в соцсетях и приглашала отдохнуть вдвоем в сауне. Затем туда приезжал ее знакомый. Пара удерживала и насиловала мужчин, угрожая ножом.
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Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги. В одном из случаев запрашиваемая злоумышленниками сумма достигала 18 тысяч рублей.
Правоохранительные органы установили, что преступники совершили как минимум три нападения.
Расследование завершено, дело направили в Набережночелнинский городской суд. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве.
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ТатарстанПроисшествия
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И кому нужны эти подробности? Распространение "передового" преступного опыта? Вполне достаточно было написать, какой приговор пара получила за насилие.
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Владимир Ф. Быченков
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Порезвились? Теперь лет восемь посидят.
29 сентября, 18:44
Руслан Тлеуж
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