В Оренбурге к иконе "Спас нерукотворный" пришли более 35 тысяч человек

САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч человек поклонились главной иконе министерства обороны РФ "Спас нерукотворный" в Оренбурге, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Главную икону Вооруженных сил Российской Федерации "Спас Нерукотворный" 30 сентября перевезут из Оренбурга в Абакан... Всего за восемь дней поклониться иконе пришли более 35 тысяч военнослужащих, членов их семей, жителей и гостей города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, икона была выставлена в Никольском кафедральном соборе с 22 сентября. На всем пути "Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым вытер свое лицо Спаситель. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.