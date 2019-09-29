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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Оренбурге к иконе "Спас нерукотворный" пришли более 35 тысяч человек

17:28 29.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИкона "Спас Нерукотворный"
Икона Спас Нерукотворный
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Икона "Спас Нерукотворный". Архивное фото
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Более 35 тысяч человек поклонились главной иконе министерства обороны РФ "Спас нерукотворный" в Оренбурге, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Главную икону Вооруженных сил Российской Федерации "Спас Нерукотворный" 30 сентября перевезут из Оренбурга в Абакан... Всего за восемь дней поклониться иконе пришли более 35 тысяч военнослужащих, членов их семей, жителей и гостей города", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, икона была выставлена в Никольском кафедральном соборе с 22 сентября. На всем пути "Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.
Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым вытер свое лицо Спаситель. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.
Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Великой Победы в главном храме Вооруженных сил России, который строится в Москве в парке "Патриот". В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской православной церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 тысяч километров.
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28 апреля, 01:26Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный" для главного храма ВС
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Религия и мировоззрениеМинистерство обороны РФРоссияОбщество
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