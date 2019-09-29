Поклонская пожелала Киеву храбрости для возобновления перевозок в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила за реальное возобновление транспортного сообщения между Украиной и Крымом и пожелала украинской власти храбрости в этом вопросе.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.

"Украинской власти пора перейти к реальным действиям в вопросе возобновления транспортного сообщения между Украиной и Крымом, так как это отвечает запросу украинского народа. Как бы там ни было, транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешняя украинская власть пытается возобновить. Делаются пробные первые шаги. И мы абсолютно не против. Могу пожелать лишь успехов в этом направлении. Ну и храбрости чуть-чуть", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, граждане Украины имеют право безопасно и комфортно ездить в Крым, который стал для них одним из востребованных и любимых мест для отдыха.