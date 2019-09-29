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РИА Новости

Поклонская пожелала Киеву храбрости для возобновления перевозок в Крым

17:27 29.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
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Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила за реальное возобновление транспортного сообщения между Украиной и Крымом и пожелала украинской власти храбрости в этом вопросе.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом, при этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет.
"Украинской власти пора перейти к реальным действиям в вопросе возобновления транспортного сообщения между Украиной и Крымом, так как это отвечает запросу украинского народа. Как бы там ни было, транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешняя украинская власть пытается возобновить. Делаются пробные первые шаги. И мы абсолютно не против. Могу пожелать лишь успехов в этом направлении. Ну и храбрости чуть-чуть", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, граждане Украины имеют право безопасно и комфортно ездить в Крым, который стал для них одним из востребованных и любимых мест для отдыха.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 15:27РИА Новости
Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.
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Наталья ПоклонскаяКрымУкраинаВ мире
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