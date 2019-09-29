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РИА Новости
Культура

Билли Айлиш спела Bad Guy вниз головой

23:10 29.09.2019
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© AP Photo / Invision/Amy HarrisБилли Айлиш во время выступления в Калифорнии
Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии
© AP Photo / Invision/Amy Harris
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Самый популярный в мире подросток Билли Айлиш впервые приняла участие в телепередаче SNL (Saturday Night Live), где спела свой хит Bad Guy на небольшой крутящейся сцене, сообщает NME.
В результате казалось, что она ходит по стенам и танцует на потолке, бросив вызов гравитации.
Композиция Bad Guy помогла певице войти в историю. Она стала третьей женщиной в мире (помимо Аланис Морисетт и Шинейд О’Коннор), чей сингл возглавил Billboard с момента появления чарта 31 год назад.
Ранее Айлиш заявила, что в 2020 году она отправится в большой гастрольный тур по Великобритании, первый концерт которого состоится в Манчестере 21 июля.
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КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыВеликобританияМанчестер
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