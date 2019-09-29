Билли Айлиш спела Bad Guy вниз головой

Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии

© AP Photo / Invision/Amy Harris Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Самый популярный в мире подросток Билли Айлиш впервые приняла участие в телепередаче SNL (Saturday Night Live), где спела свой хит Bad Guy на небольшой крутящейся сцене, . Самый популярный в мире подросток Билли Айлиш впервые приняла участие в телепередаче SNL (Saturday Night Live), где спела свой хит Bad Guy на небольшой крутящейся сцене, сообщает NME.

В результате казалось, что она ходит по стенам и танцует на потолке, бросив вызов гравитации.

Композиция Bad Guy помогла певице войти в историю. Она стала третьей женщиной в мире (помимо Аланис Морисетт и Шинейд О’Коннор), чей сингл возглавил Billboard с момента появления чарта 31 год назад.