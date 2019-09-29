Россия выступила за сотрудничество ради сохранения природы Арктики

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сбережение уникальной природы Арктики является главным приоритетом для России при работе в этом регионе, Москва выступает за тесное международное сотрудничество по этой теме, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"Безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера. Уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия. Поэтому бережное отношение к богатствам арктического региона является для нас главным приоритетом", - сказал Аверьянов в интервью "Российской газете".
"В вопросах, касающихся экологической безопасности Арктики, бережного отношения к экосистеме региона, мы выступаем за тесное международное сотрудничество", - добавил он.
Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ. Мероприятие состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.