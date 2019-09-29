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РИА Новости

Россия и США ведут плодотворный диалог по Арктике, заявили в Совбезе

17:07 29.09.2019 (обновлено: 20:44 29.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и США ведут конструктивный и плодотворный диалог по вопросам развития Арктики, в том числе по линии своих Советов безопасности, стороны создали солидную базу для взаимодействия в этом регионе мира, которое может стать основой сотрудничества Москвы и Вашингтона и на других направлениях, заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.
В интервью "Российской газете" Аверьянов сообщил, что диалог Москвы и Вашингтона по Арктике идет. "Хотя широкой общественности о нем известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам, наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер", - отметил Аверьянов.
"Кстати говоря, арктические вопросы регулярно затрагиваются и в российско-американских контактах по линии Советов безопасности. Как следствие, России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия", - добавил он.
По словам Аверьянова, идет успешная работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства, научного сотрудничества.
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"В целом мы убеждены в том, что развитие российско-американского диалога по актуальным вопросам арктической повестки дня не только будет способствовать укреплению безопасности в регионе, но и может заложить основы для дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона на других направлениях", - сказал Аверьянов.
"Следует отметить, американцы от такого диалога не отказываются. В частности, представители США регулярно принимают участие в работе международных встреч, проводимых под эгидой Совета безопасности России", - добавил он.
Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ. Мероприятие состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.
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