Испанский остров Тенерифе полностью остался без света

МАДРИД, 29 сен - РИА Новости. Остров Тенерифе (Испания, Канарские острова) полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе.
"Речь идет о проблеме на всем острове. Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении мэрии в Twitter.
⚠️ Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con @Endesa— Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) September 29, 2019
Sin incidencias en @carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado.@tranviatenerife no operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.
Seguimos informando pic.twitter.com/pRws1mJupN
Из-за отключения электричества погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.
Энергокомпания Endesa сообщает, что на устранение проблемы понадобится шесть часов.
Официального заявления о причинах отключения света нет.
Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный работают в нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах. Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.
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