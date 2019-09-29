Испанский остров Тенерифе полностью остался без света

Энергокомпания Endesa сообщает, что на устранение проблемы понадобится шесть часов.

Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный работают в нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах. Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.