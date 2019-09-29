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РИА Новости

Испанский остров Тенерифе полностью остался без света

17:05 29.09.2019 (обновлено: 17:40 29.09.2019)
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© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкЦентр Санта Крус де Тенерифе
Центр Санта Крус де Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
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Центр Санта Крус де Тенерифе. Архивное фото
МАДРИД, 29 сен - РИА Новости. Остров Тенерифе (Испания, Канарские острова) полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе.
"Речь идет о проблеме на всем острове. Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении мэрии в Twitter.
Из-за отключения электричества погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка.
Энергокомпания Endesa сообщает, что на устранение проблемы понадобится шесть часов.
Официального заявления о причинах отключения света нет.
Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный работают в нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах. Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.
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