Политизация климатической темы недопустима, заявили в Совбезе

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Политизацию проблемы изменения климата и использование этой темы для достижения чьих-либо односторонних преимуществ надо не допустить, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"Безусловно, климатическая проблематика — одна из важнейших тем современности. Россия не только последовательно отстаивает необходимость сокращения вредных выбросов, но и является одним из лидеров в этом вопросе", - сказал Аверьянов в интервью "Российской газете"

Он напомнил, что ранее в рамках Киотского протокола Россия выполнила обязательства не наращивать такие выбросы.

"В ближайшем будущем в ходе выполнения Парижского соглашения по климату, принятого Россией, нам предстоит упрочить имеющиеся достижения. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы не допустить политизации климатической проблематики и использования ее в интересах достижения чьих-либо односторонних преимуществ", - отметил Аверьянов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.