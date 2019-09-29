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РИА Новости

Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура

16:38 29.09.2019
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© Фото : Государственный Совет Республики Крым Иоффе Григорий Адольфович
Иоффе Григорий Адольфович
© Фото : Государственный Совет Республики Крым
Иоффе Григорий Адольфович. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Экс-президент Крыма Юрий Мешков, скончавшийся на 74-м году жизни, войдет в новейшую историю республики как трагическая и противоречивая фигура, заявил глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе.
Ранее сообщалось, что Мешков, перенесший ранее инсульт во время отдыха в Турции, скончался в больнице на 74-м году жизни в подмосковном Красногорске.
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"У Мешкова сложилась трагическая судьба. Он не смог воспользоваться историческим шансом и ситуацией, в которой в свое время оказался. Мешков войдет в новейшую историю Крыма как трагическая и противоречивая фигура, так как в силу различных причин не сумел более 20 лет назад реализовать возможности, которые позволили бы укрепить автономный статус Крыма и нацелиться на дальнейшие шаги в направлении крымской самостоятельности", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, поставленные Мешковым и его блоком "Россия" цели не были достигнуты, а сам политик был вынужден уехать из Крыма и провести долгое время в изгнании.
"Причин для этого было много. В этом еще предстоит разбираться историкам", - сказал Иоффе.
Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Григорий ИоффеЮрий МешковКрымРоссияОбщество
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