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РИА Новости

Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве

16:34 29.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая риса в Краснодарском крае
Уборка урожая риса в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани провел встречу с послом России в Ираке Максимом Максимовым, во время которой выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе, говорится в заявлении на сайте министерства.
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"В ходе встречи аль-Хасани подчеркнул важность продолжения совместного сотрудничества между Ираком и Российской Федерацией во всех сферах, в частности в сельскохозяйственном секторе, и поиска путей повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности посредством расширения обмена опытом и информацией в соответствии со стратегическими планами министерства сельского хозяйства по развитию этого жизненно важного сектора", - следует из заявления.
Кроме того, аль-Хасани призвал российские компании инвестировать в экономику Ирака и создавать совместные сельскохозяйственные проекты в таких подотраслях как растениеводство и животноводство.
В свою очередь, Максимов отметил готовность российского правительства развивать двусторонние отношения с Ираком, в частности, путем совместных проектов в АПК.
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Максим МаксимовИракРоссияЭкономика
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