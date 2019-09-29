Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани провел встречу с послом России в Ираке Максимом Максимовым, во время которой выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе, говорится в заявлении на сайте министерства.

"В ходе встречи аль-Хасани подчеркнул важность продолжения совместного сотрудничества между Ираком и Российской Федерацией во всех сферах, в частности в сельскохозяйственном секторе, и поиска путей повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности посредством расширения обмена опытом и информацией в соответствии со стратегическими планами министерства сельского хозяйства по развитию этого жизненно важного сектора", - следует из заявления.

Кроме того, аль-Хасани призвал российские компании инвестировать в экономику Ирака и создавать совместные сельскохозяйственные проекты в таких подотраслях как растениеводство и животноводство.