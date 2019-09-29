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РИА Новости

В Париже прощаются с Жаком Шираком - президентом, который любил французов

16:33 29.09.2019 (обновлено: 16:34 29.09.2019)
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© REUTERS / Benoit TessierКатафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед "Hotel des Invalides" в Париже
Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Сотни французов пришли на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Дом Инвалидов, чтобы выразить чувства признательности и уважения главе государства, который, по их словам, многое сделал для страны и был близок французам, передаёт корреспондент РИА Новости.
Народная церемония прощания в воскресенье была организована по желанию семьи Жака Ширака.
Жак Ширак
28 сентября, 16:22Радио Sputnik
Около 30 глав государств примут участие в церемонии прощания с Шираком
Гроб с телом бывшего президента установлен в церкви Сен-Луи во дворе Дома Инвалидов.
Огромная очередь из желающих отдать дань памяти Ширака начала собираться у Дома Инвалидов за несколько часов до церемонии прощания. Траурный кортеж с гробом Ширака прибыл около 13.00 (14.00 мск), его встретили аплодисментами.
Траурная церемония началась после 14.00 (15.00 мск), сейчас двор Дома Инвалидов заполнен люди.
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
28 сентября, 13:50РИА Новости
Почти четыре тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке
Пришедшие оставляют записи в книге соболезнований и говорят, что Ширак "близок французам".
"Ширак сделал много хорошего для Франции. Он достойно представлял нашу страну, у него была интуиция провидца, например, то, что касается его протеста войны в Ираке. В экономическом плане, когда подходил к концу его президентский срок, Франции была в лучшем положении, чем когда он заступил на пост", - сказал РИА Новости пожилой парижанин по имени Франсуа.
Он подчеркнул, что Ширак был человеком высокой культуры. Парижанин также вспомнил о тесных связях в отношениях России и Франции, которые существовали во время президентства Ширака.
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
27 сентября, 10:34РИА Новости
Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже
"Я думаю, что он восхищался русским народом. Жак Ширак смог создать достаточно тесные связи с российским руководством. Он не раз говорил - и я думаю, что он прав - что мы не можем исключить Россию из международного ландшафта и, в частности, европейского. Россия - это часть Европы, а сейчас есть тенденция об этом забывать", - добавил он.
"Я присутствовал на церемонии, когда умер Шарль де Голль. Была подобная ситуация - огромное количество людей. И думаю, что присутствие такого большого количества людей, которых вы видите здесь, свидетельствует о признательности французского народа Жаку Шираку. Он не был безупречным, как и все главы государств, но я думаю, что он был великим главой государства", - сказал собеседник агентства.
Среди желающих проститься с Шираком много людей, которые специально прибыли в Париж из других городов.
«Он любил Францию». Мир прощается с Жаком Шираком
26 сентября, 22:55РИА Новости
"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком ШиракомСкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
"Жак Ширак сопровождал нашу жизнь на протяжении длительного времени. Он был внимательным ко всем нам - к молодым, пожилым. Он был внимательным к самым слабым", - сказала РИА Новости француженка, приехавшая из Бургундии в Париж со своим супругом.
Двое молодых людей из французского города Нанси сказали РИА Новости, что приехали "почтить память президента, который является историей Франции".
"Для меня он уникален. Никто не может его заменить... Ширак был человеком, который любил людей из провинции, деревни. Он никого не забывал, поэтому все его любили в отличие от других президентов, которые не делали достаточно для своего народа", - сказал РИА Новости мужчина средних лиц родом из Клермон-Феррана.
Президент Франции Жак Ширак
26 сентября, 21:59РИА Новости
Жак Ширак воплощал собой идею Франции, заявил Макрон
"Вчера я был в Елисейском дворце, чтобы оставить несколько слов в книге соболезнований, и был рад видеть всех людей, которые также пришли почтить память Жака Ширака. Я написал слова благодарности и признательности", - добавил француз.
Не только французы, но иностранцы пришли почтить память Ширака.
"Я сейчас оставил запись (в книге соболезнований - ред.) на китайском и французском языках. Я знал Жака Ширака и встречался с ним, когда он четыре раза приезжал в Китай во время своего президентства ", - сказал РИА Новости гражданин Китая, отметив, что он работает в сфере налаживания культурных связей между КНР и Францией.
"Я приехал во Францию в августе и, когда узнал о смерти Ширака, отложил своё возвращение в Китай, чтобы прийти сюда и попрощаться с Шираком", - отметил он.
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Жаку Шираку. В церкви Сен-Сюльпис состоится служба и официальная церемония прощания, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и около 30 глав иностранных государств. Россию будет представлять президент Владимир Путин.
Лев французской политики Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
© AFP 2019

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

Премьер-министр Франции Жак Ширак. 20 апреля 1976 года
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

Президент Франции Жак Ширак обменивается рукопожатиями с местными жителями по прибытии в аэропорт им. Памандзи на Майотте. 19 мая 2001 года
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

Премьер-министр Франции Жак Ширак в Бордо. 11 марта 1988 года
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
© AFP 2019 / Gérard Fouet

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

Президент Франции Жак Ширак (слева) и Омар Бонго во время визита в Габон. 16 июля 1996 года
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В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
© РИА Новости / Борис Бабанов

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

Михаил Горбачев (в центре) и Раиса Горбачева (2 слева) во время встречи с мэром Парижа Жаком Шираком (2 справа)
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Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

Британская королева Елизавета II и президент Франции Жак Ширак. 6 июня 2004 года
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
© AFP 2019

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

Премьер-министр Франции Жак Ширак, его жена Бернадетт и дети Клод и Лоуренс
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
© РИА Новости

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Жак Ширак (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Родионов

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент Франции Жак Ширак целует руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. 24 марта 2007 года
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Президент Франции Жак Ширак приветствует Папу Иоанна Павла II. 19 сентября 1996 года
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
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