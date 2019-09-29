В Париже прощаются с Жаком Шираком - президентом, который любил французов

Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед "Hotel des Invalides" в Париже

ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Сотни французов пришли на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Дом Инвалидов, чтобы выразить чувства признательности и уважения главе государства, который, по их словам, многое сделал для страны и был близок французам, передаёт корреспондент РИА Новости.

Народная церемония прощания в воскресенье была организована по желанию семьи Жака Ширака.

Гроб с телом бывшего президента установлен в церкви Сен-Луи во дворе Дома Инвалидов.

Огромная очередь из желающих отдать дань памяти Ширака начала собираться у Дома Инвалидов за несколько часов до церемонии прощания. Траурный кортеж с гробом Ширака прибыл около 13.00 (14.00 мск), его встретили аплодисментами.

Траурная церемония началась после 14.00 (15.00 мск), сейчас двор Дома Инвалидов заполнен люди.

Пришедшие оставляют записи в книге соболезнований и говорят, что Ширак "близок французам".

"Ширак сделал много хорошего для Франции. Он достойно представлял нашу страну, у него была интуиция провидца, например, то, что касается его протеста войны в Ираке. В экономическом плане, когда подходил к концу его президентский срок, Франции была в лучшем положении, чем когда он заступил на пост", - сказал РИА Новости пожилой парижанин по имени Франсуа.

Он подчеркнул, что Ширак был человеком высокой культуры. Парижанин также вспомнил о тесных связях в отношениях России и Франции, которые существовали во время президентства Ширака.

"Я думаю, что он восхищался русским народом. Жак Ширак смог создать достаточно тесные связи с российским руководством. Он не раз говорил - и я думаю, что он прав - что мы не можем исключить Россию из международного ландшафта и, в частности, европейского. Россия - это часть Европы, а сейчас есть тенденция об этом забывать", - добавил он.

"Я присутствовал на церемонии, когда умер Шарль де Голль. Была подобная ситуация - огромное количество людей. И думаю, что присутствие такого большого количества людей, которых вы видите здесь, свидетельствует о признательности французского народа Жаку Шираку. Он не был безупречным, как и все главы государств, но я думаю, что он был великим главой государства", - сказал собеседник агентства.

Среди желающих проститься с Шираком много людей, которые специально прибыли в Париж из других городов.

"Жак Ширак сопровождал нашу жизнь на протяжении длительного времени. Он был внимательным ко всем нам - к молодым, пожилым. Он был внимательным к самым слабым", - сказала РИА Новости француженка, приехавшая из Бургундии в Париж со своим супругом.

Двое молодых людей из французского города Нанси сказали РИА Новости, что приехали "почтить память президента, который является историей Франции".

"Для меня он уникален. Никто не может его заменить... Ширак был человеком, который любил людей из провинции, деревни. Он никого не забывал, поэтому все его любили в отличие от других президентов, которые не делали достаточно для своего народа", - сказал РИА Новости мужчина средних лиц родом из Клермон-Феррана.

"Вчера я был в Елисейском дворце, чтобы оставить несколько слов в книге соболезнований, и был рад видеть всех людей, которые также пришли почтить память Жака Ширака. Я написал слова благодарности и признательности", - добавил француз.

Не только французы, но иностранцы пришли почтить память Ширака.

"Я сейчас оставил запись (в книге соболезнований - ред.) на китайском и французском языках. Я знал Жака Ширака и встречался с ним, когда он четыре раза приезжал в Китай во время своего президентства ", - сказал РИА Новости гражданин Китая, отметив, что он работает в сфере налаживания культурных связей между КНР и Францией.

"Я приехал во Францию в августе и, когда узнал о смерти Ширака, отложил своё возвращение в Китай, чтобы прийти сюда и попрощаться с Шираком", - отметил он.

Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.