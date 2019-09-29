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РИА Новости
Новое оружие России

Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

16:29 29.09.2019 (обновлено: 22:00 29.09.2019)
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© РИА Новости / Денис АбрамовЗапуск ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск"
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
© РИА Новости / Денис Абрамов
Запуск ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны.
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"Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам. Есть тактика ведения боевых действий: снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу", — сказал Валуев.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские ракеты "Гранит" обладают самым большим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.
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Новое оружие РоссииВладимир Валуев (адмирал)КалибрРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Когда будут новости по мощные российские телефоны, телевизоры, пылесосы и т.д.?
29 сентября, 17:37
bbugorkovsg
731213088
Ну и ? По ком собрались стрелять ? По своим партнёрам ?
29 сентября, 17:00
Губернатор о.Борнео
40410055
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