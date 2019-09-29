Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны.
"Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам. Есть тактика ведения боевых действий: снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу", — сказал Валуев.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские ракеты "Гранит" обладают самым большим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.