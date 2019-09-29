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РИА Новости

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

16:15 29.09.2019 (обновлено: 16:27 29.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСогласованный митинг в центре Москвы
Согласованный митинг в центре Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Согласованный митинг в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.
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На мероприятии присутствуют член Либертарианской партии Михаил Светов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, другие оппозиционеры.
Движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничено. В частности, в воскресенье с 8:00 до 19:00 полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Популярные комментарии
бездельники!
29 сентября, 16:38
Паблос Майоров
1100008
Если в сми, явлющихся эталоном правдивости называют цифру в 20 тыс., то можно смело в 2-3 умножать. Это просто разные мерные варианты, например, как фунт и килограмм и т.п.
29 сентября, 16:33
PPriborSerebro
920007
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