Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.

На мероприятии присутствуют член Либертарианской партии Михаил Светов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, другие оппозиционеры.

Движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничено. В частности, в воскресенье с 8:00 до 19:00 полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.