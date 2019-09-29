Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах

ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн проголосовала на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые проходят в воскресенье.

Глава переходного правительства проголосовала, воздержавшись от каких-либо комментариев.

Ранее свои голоса уже отдали лидеры всех партий, претендующих на место в Национальном совете Австрии, а также федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен.

Согласно оценкам социологов, победит Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), праволиберальная NEOS и "Зеленые".