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РИА Новости

Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах

16:09 29.09.2019
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© Фото : Constitutional Court of Austria / VfGH / Achim BieniekБригитте Бирляйн
Бригитте Бирляйн
© Фото : Constitutional Court of Austria / VfGH / Achim Bieniek
Бригитте Бирляйн. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн проголосовала на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые проходят в воскресенье.
Глава переходного правительства проголосовала, воздержавшись от каких-либо комментариев.
Ранее свои голоса уже отдали лидеры всех партий, претендующих на место в Национальном совете Австрии, а также федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен.
Согласно оценкам социологов, победит Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), праволиберальная NEOS и "Зеленые".
Избирательные участки завершат работу к 17.00 (18.00 мск). По подсчетам МВД Австрии, в республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться 6 369 796 человек.
Здание парламента Австрии в Вене
01:02РИА Новости
Процедура выборов в парламент Австрии
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Бригитте БирляйнАвстрияВенаВ мире
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