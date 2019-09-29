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РИА Новости

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

16:07 29.09.2019 (обновлено: 16:42 29.09.2019)
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Воронеже эвакуировали 115 человек из многоэтажного дома после того, как неизвестный пустил ток по батареям. Об этом сообщает сайт "Вести. Воронеж".
По словам жильцов, в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в доме начались проблемы с электроснабжением. Приехавшие сотрудники аварийных служб установили, что по центральной системе отопления проходил ток.
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"Электрики предупредили, что лишний раз батареи руками лучше не трогать. Вердикт пожарных: в любой квартире в любой момент может полыхнуть", — цитирует телеканал одного из жильцов.
В целях безопасности аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Представители коммунальных служб назвали возможную причину подачи тока.
"Ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор", — объяснил директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.
Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры.
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