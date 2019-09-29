В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Воронеже эвакуировали 115 человек из многоэтажного дома после того, как неизвестный пустил ток по батареям. Об этом . В Воронеже эвакуировали 115 человек из многоэтажного дома после того, как неизвестный пустил ток по батареям. Об этом сообщает сайт "Вести. Воронеж".

По словам жильцов, в некоторых квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в доме начались проблемы с электроснабжением. Приехавшие сотрудники аварийных служб установили, что по центральной системе отопления проходил ток.

"Электрики предупредили, что лишний раз батареи руками лучше не трогать. Вердикт пожарных: в любой квартире в любой момент может полыхнуть", — цитирует телеканал одного из жильцов.

В целях безопасности аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Представители коммунальных служб назвали возможную причину подачи тока.

"Ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор", — объяснил директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.