Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в разговоре с остановившими ее автомобиль сотрудниками ДПС не сразу признала наличие у нее наркотических веществ. Об этом сообщает Актриса Наталья Бочкарева в разговоре с остановившими ее автомобиль сотрудниками ДПС не сразу признала наличие у нее наркотических веществ. Об этом сообщает "МК"

Полицейские остановили белый Cadillac артистки на улице Стромынка. Они обратили внимание, что водитель за рулем сильно нервничает. Инспекторы спросили у Бочкаревой, есть ли у нее при себе запрещенные вещества. Актриса ответила отрицательно и в этот же момент достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, чтобы спрятать его под нижнее белье. Ее действия зафиксировал видеорегистратор ГИБДД.

После этого полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у артистки вещество. Сверток отвезли в один из столичных отделов МВД, экспертиза показала, что это кокаин массой 0,69 грамма.

Помимо уголовного дела, на Бочкареву оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По данным "МК", у актрисы также не оплачены как минимум восемь штрафов за превышение скорости и несоблюдение ПДД.

Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.