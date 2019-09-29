Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T16:13Z
https://ria.ru/20190929/1559253295.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155925/33/1559253386_0:63:1439:872_1036x0_80_0_0_fcb1bdf4fb0aa4e4c43ab59cbeaecb2a.jpg
РИА Новости

Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками

16:01 29.09.2019 (обновлено: 16:13 29.09.2019)
5135
Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала Счастливы вместе
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в разговоре с остановившими ее автомобиль сотрудниками ДПС не сразу признала наличие у нее наркотических веществ. Об этом сообщает "МК".
Полицейские остановили белый Cadillac артистки на улице Стромынка. Они обратили внимание, что водитель за рулем сильно нервничает. Инспекторы спросили у Бочкаревой, есть ли у нее при себе запрещенные вещества. Актриса ответила отрицательно и в этот же момент достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, чтобы спрятать его под нижнее белье. Ее действия зафиксировал видеорегистратор ГИБДД.
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Вчера, 18:27РИА Новости
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
После этого полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у артистки вещество. Сверток отвезли в один из столичных отделов МВД, экспертиза показала, что это кокаин массой 0,69 грамма.
Помимо уголовного дела, на Бочкареву оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По данным "МК", у актрисы также не оплачены как минимум восемь штрафов за превышение скорости и несоблюдение ПДД.
Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.
Сама актриса и ее представители опровергают все сообщения об инциденте.
Актриса Наталья Бочкарева
13:27РИА Новости
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
132186266
Обсудить 3
Наталья БочкареваШоу-бизнесГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Кадр из сериала Счастливы вместе
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента
новостей
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42СМИ: британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
Лента новостейМолния