Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T16:00Z
https://ria.ru/20190929/1559253267.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148751/95/1487519580_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_03dff40bd4ef958b3caa7d86391265bc.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли

16:00 29.09.2019
140
© AFP 2019 / Charly TriballeauАЭС Фламанвиль в регионе Нижняя Нормандия, Франция
АЭС Фламанвиль в регионе Нижняя Нормандия, Франция
© AFP 2019 / Charly Triballeau
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о проведении независимой проверки ядерного энергетического комплекса, которая затронет французскую энергетическую корпорацию EDF.
Ранее сообщалось, что французская энергетическая корпорация EDF увеличила стоимость проекта по строительству АЭС Hinkley Point в Великобритании на 1,9-2,9 миллиарда фунтов до 21,5-22,5 миллиарда фунтов.
Министр отметил наличие "дополнительных задержек" в связи со строительством нового реактора АЭС "Фламанвилль", которым занимается EDF. Кроме того, Ле Мэр подчеркнул, что существуют "отклонения в расходах" при строительстве АЭС в Британии.
"Все эти отклонения неприемлемы... В течение нескольких месяцев я бью тревогу и делаю предупреждения. Я попросил о проведении полностью независимого расследования по поводу ядерного энергетического комплекса и относительно выбора реактора", - сообщил министр в интервью французским СМИ. Трансляцию вела радиостанция RTL.
"Я сделаю выводы из этой проверки, которые будут иметь последствия на всех уровнях…Мы больше не можем принимать эти отклонения во французской атомной отрасли", - добавил министр.
Атомная электростанция Крюа в департаменте Ардеш, Франция
5 июля 2018, 17:42РИА Новости
Во Франции предупредили об угрозе аварий на ядерных объектах
Он также отметил, что в конце октября получит результаты этой проверки, и подчеркнул, что не может принять, чтобы ядерная сфера была "государством в государстве".
010000
Обсудить 0
Ядерные технологииБрюно Ле МэрEDFФранцияНовости - Ядерные технологии
Рекомендуем
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
В Чехии назвали возможные сроки запуска нового блока АЭС "Дукованы"
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации
Древний город Вавилон
В Ираке включение Вавилона в список Всемирного наследия назвали запоздалым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием
Лента
новостей
Вид на набережную в Бейрута
В Бейруте сотни митингующих выступают против экономической политики страны
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Полиция объявила в розыск жителя Москвы, пропавшего без вести в Крыму
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
Коридор в больнице
В Великобритании построят 40 новых больниц за 16 миллиардов долларов
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
СМИ: в Гонконге полицейский открыл стрельбу в воздух боевыми патронами
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
Полиция Гонконга предупредила о новой операции по разгону протестующих
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США должны компенсировать ущерб от санкций против Ирана, заявили в Тегеране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния