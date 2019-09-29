Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T15:52Z
https://ria.ru/20190929/1559253111.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147853/36/1478533677_0:34:2000:1159_1036x0_80_0_0_da0a97731244dc837e66848a6a2671df.jpg
РИА Новости

В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру

15:52 29.09.2019
221
© Фото : Андрей ЛубенскийБабий Яр, Киев
Бабий Яр, Киев
© Фото : Андрей Лубенский
Бабий Яр, Киев. Архивное фото
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Марш памяти трагедии в Бабьем Яру прошел в воскресенье в Киеве, передает агентство УНИАН.
"В день 78-й годовщины массового расстрела евреев, чтобы почтить их память, собрались люди из многих украинских городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и других. Мероприятие началось после 12.00 (совпадает с мск) возле кинотеатра "Киевская Русь" на улице Сечевых Стрельцов", - говорится в сообщении.
Cолдаты идут по улицам Киева после его освобождения
6 ноября 2018, 08:00РИА Новости
Мать городов русских. Как Киев освободили от нацистов
Как отмечается, участники марша прошли по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру. По данным агентства, в марше приняли участие несколько сотен человек.
В Бабьем Яру в сентябре 1941 года немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - в основном евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
110700
Обсудить 0
КиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен
Присутствие пяти армий в Сирии угрожает ее суверенитету, заявил Педерсен
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп заявил, что слова Зеленского должны покончить с "охотой на ведьм"
Лента
новостей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием
Последствия обстрела в Горловке
В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без света из-за обстрелов
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
В ДНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Полиция объявила в розыск жителя Москвы, пропавшего без вести в Крыму
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния