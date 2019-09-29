В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру

КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Марш памяти трагедии в Бабьем Яру прошел в воскресенье в Киеве, передает агентство Марш памяти трагедии в Бабьем Яру прошел в воскресенье в Киеве, передает агентство УНИАН

"В день 78-й годовщины массового расстрела евреев, чтобы почтить их память, собрались люди из многих украинских городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и других. Мероприятие началось после 12.00 (совпадает с мск) возле кинотеатра "Киевская Русь" на улице Сечевых Стрельцов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники марша прошли по дороге, которой евреи шли на смерть 29 и 30 сентября 1941 года - к памятнику "Менора" в Бабьем Яру. По данным агентства, в марше приняли участие несколько сотен человек.