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РИА Новости

В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске

15:44 29.09.2019
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Особый статус Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и разведение сил и средств на двух участках обсудят на ближайшем заседании подгрупп контактной группы в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник.
"На повестке контактной группы на ближайшем заседании как минимум три направления, где, возможно, продвижение. И все три зависят исключительно от позиции Киева", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, первое направление - это официальная фиксация подписями "формулы Штайнмайера", "как символическая рамка договороспособности Киева на политическом треке". Второе направление, по его словам, - разведение сил и средств обеих сторон конфликта на участках Золотое (ЛНР) и Петровское (ДНР).
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"Итого на участках общей протяженностью примерно шесть километров должны быть созданы демилитаризованные зоны с выполнением всех условий разведения… Фиксация прекращения любого огня, отведение сил на запасные позиции под наблюдением Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и разминирование демилитаризованной зоны", - уточнил Мирошник.
Он добавил, что третье направление - это согласование даты обмена удерживаемыми лицами между ЛНР, ДНР и Киевом.
"Она будут согласована, если Киев закончит к этому времени "юридическую очистку" и будет готов к обмену с соблюдением всех формальностей", - дополнил представитель ЛНР.
Следующее заседание контактной группы намечено в Минске на 1 октября.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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