В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Особый статус Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и разведение сил и средств на двух участках обсудят на ближайшем заседании подгрупп контактной группы в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник.

"На повестке контактной группы на ближайшем заседании как минимум три направления, где, возможно, продвижение. И все три зависят исключительно от позиции Киева", - написал Мирошник в своем Telegram-канале

По его словам, первое направление - это официальная фиксация подписями "формулы Штайнмайера", "как символическая рамка договороспособности Киева на политическом треке". Второе направление, по его словам, - разведение сил и средств обеих сторон конфликта на участках Золотое (ЛНР) и Петровское (ДНР).

"Итого на участках общей протяженностью примерно шесть километров должны быть созданы демилитаризованные зоны с выполнением всех условий разведения… Фиксация прекращения любого огня, отведение сил на запасные позиции под наблюдением Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и разминирование демилитаризованной зоны", - уточнил Мирошник.

Он добавил, что третье направление - это согласование даты обмена удерживаемыми лицами между ЛНР, ДНР и Киевом.

"Она будут согласована, если Киев закончит к этому времени "юридическую очистку" и будет готов к обмену с соблюдением всех формальностей", - дополнил представитель ЛНР.