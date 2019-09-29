Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T15:43Z
https://ria.ru/20190929/1559252954.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153289/18/1532891890_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_d382f0dcbffb385509d8d77670644530.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке

15:43 29.09.2019
215
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестная жительница у общежития города Макеевка Донецкой области
Местная жительница у общежития города Макеевка Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружено в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Макеевка, его обезвредили на месте, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции ДНР.
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
10:15РИА Новости
ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов
"Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулем Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство. Прибывшей на место сапёрной группой в целях безопасности устройство было уничтожено на месте", - сказал представитель Народной милиции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
100020
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраина
Рекомендуем
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион
РИА
Новости
Последствия обстрела в Горловке
В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без света из-за обстрелов
Фильм Ирландец(2019)
После премьеры критики назвали "Ирландца" "подарком для любителей кино"
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине требуют опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным
Лента
новостей
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
В ДНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
СМИ: в Гонконге полицейский открыл стрельбу в воздух боевыми патронами
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Самолет ВМС США провел разведку у Черноморского побережья России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Вид на набережную в Бейрута
В Бейруте сотни митингующих выступают против экономической политики страны
Древний город Вавилон
В Ираке включение Вавилона в список Всемирного наследия назвали запоздалым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния