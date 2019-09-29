В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружено в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Макеевка, его обезвредили на месте, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции ДНР.

"Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулем Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство. Прибывшей на место сапёрной группой в целях безопасности устройство было уничтожено на месте", - сказал представитель Народной милиции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.