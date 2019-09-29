В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на демонстрации в австралийском Сиднее и в столице Тайваня Тайбэе в знак солидарности с участниками протестов в Гонконге, сообщает агентство Франс Пресс.
Схожие акции в поддержку протестующих проходят в более чем 40 городах по всему миру. Более 2 тысяч человек под проливным дождем вышли на улицы столицы Тайваня, что стало самой крупной забастовкой на острове в знак солидарности с гонконгцами. Протестующие в Сиднее прошлись по улицам города с плакатами, призывающими "спасти Гонконг" и "прекратить тиранию". Демонстранты несли желтые зонты – символ протеста - и раздавали бумажных журавликов.
В августе в Сиднее прошли схожие демонстрации. Тогда около тысячи жителей вышли на улицы города в поддержку участников масштабных протестов в Гонконге.
Центральное правительство Китая не признает суверенитет как Гонконга, так и Тайваня.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.