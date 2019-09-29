В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на демонстрации в австралийском Сиднее и в столице Тайваня Тайбэе в знак солидарности с участниками протестов в Гонконге, сообщает Несколько тысяч человек вышли на демонстрации в австралийском Сиднее и в столице Тайваня Тайбэе в знак солидарности с участниками протестов в Гонконге, сообщает агентство Франс Пресс

Схожие акции в поддержку протестующих проходят в более чем 40 городах по всему миру. Более 2 тысяч человек под проливным дождем вышли на улицы столицы Тайваня, что стало самой крупной забастовкой на острове в знак солидарности с гонконгцами. Протестующие в Сиднее прошлись по улицам города с плакатами, призывающими "спасти Гонконг" и "прекратить тиранию". Демонстранты несли желтые зонты – символ протеста - и раздавали бумажных журавликов.

В августе в Сиднее прошли схожие демонстрации. Тогда около тысячи жителей вышли на улицы города в поддержку участников масштабных протестов в Гонконге.

Центральное правительство Китая не признает суверенитет как Гонконга, так и Тайваня.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.