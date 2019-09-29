Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T15:31Z
https://ria.ru/20190929/1559252707.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/75/1557377536_117:0:3386:1839_1036x0_80_0_0_f427158f3623b83cb9041fe37b3e58dc.jpg
РИА Новости

В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела

15:31 29.09.2019
15722
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве начался на проспекте академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов написал в своем Twitter, что мэрия согласовала проведение митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве 29 сентября на проспекте академика Сахарова.
На мероприятии присутствуют член Либертарианской партии Михаил Светов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, другие оппозиционеры.
Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения ранее сообщила, что из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы будет ограничено. В частности, в воскресенье с 8.00 до 19.00 полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
26 сентября, 20:29РИА Новости
В ОП призвали изучить последствия незаконных акций до смягчения наказаний
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
35501581
Обсудить 8
митингиДмитрий ГудковИлья ЯшинОбщество
Популярные комментарии
Как четвероногие друзья, когда нечего делать они яйца лижат.
29 сентября, 15:55
Nikolay Nik
14200012
Молодцы ! Есть ещё в России граждане , а не электорат чубайсов.
29 сентября, 16:12
Губернатор о.Борнео
8000011
Рекомендуем
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
РИА
Новости
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Наталья Бочкарева
Источник рассказал о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Лента
новостей
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Питбуль Зевс умирает от укусов ядовитой змеи
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Хирурги проводят операцию
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния