В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве начался на проспекте академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов написал в своем Twitter, что мэрия согласовала проведение митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве 29 сентября на проспекте академика Сахарова.

На мероприятии присутствуют член Либертарианской партии Михаил Светов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, другие оппозиционеры.

Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения ранее сообщила, что из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы будет ограничено. В частности, в воскресенье с 8.00 до 19.00 полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.