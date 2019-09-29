Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента республики Юрия Мешкова.

Экс-президент Крыма Юрий Мешков, перенесший ранее инсульт во время отдыха в Турции, скончался в больнице в Подмосковье на 74-м году жизни.

"Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.