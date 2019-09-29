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РИА Новости

Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма

15:26 29.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента республики Юрия Мешкова.
Экс-президент Крыма Юрий Мешков, перенесший ранее инсульт во время отдыха в Турции, скончался в больнице в Подмосковье на 74-м году жизни.
Юрий Мешков
13:00РИА Новости
Умерший экс-президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове
"Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Сергей Аксенов (политик)Московская областьКрымОбщество
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