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РИА Новости

В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина

15:24 29.09.2019 (обновлено: 15:47 29.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДельтаплан
Дельтаплан
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дельтаплан. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после жесткой посадки дельтаплана в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.30 поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. На месте ЧП обнаружена пострадавшая", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пилот дельтаплана доставлена в больницу с переломом руки. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным регионального главка МЧС, на контроле которого находится ситуация, ЧП произошло в километре от села Старобалбуково, 30-летняя пострадавшая госпитализирована в больницу города Учалы.
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