В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после жесткой посадки дельтаплана в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.30 поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. На месте ЧП обнаружена пострадавшая", - сказал собеседник агентства.
16 августа 2018, 14:23РИА НовостиВ Краснодаре упал дельтаплан, пострадал 72-летний пилот
По его словам, пилот дельтаплана доставлена в больницу с переломом руки. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным регионального главка МЧС, на контроле которого находится ситуация, ЧП произошло в километре от села Старобалбуково, 30-летняя пострадавшая госпитализирована в больницу города Учалы.