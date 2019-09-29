В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после жесткой посадки дельтаплана в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 12.30 поступило сообщение о жесткой посадке дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. На месте ЧП обнаружена пострадавшая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пилот дельтаплана доставлена в больницу с переломом руки. Обстоятельства происшествия выясняются.