Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая

"Согласно информации национальной безопасности, поступили данные о группе террористов в одной из ферм в квартале Аль-Хус в Эль-Арише, которые готовили враждебные акции ... после обработки информации были атакованы места скопления террористов ... в результате перестрелки было ликвидировано 15 боевиков", - пишет газета.