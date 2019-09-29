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РИА Новости

Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"

15:13 29.09.2019 (обновлено: 15:49 29.09.2019)
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© РИА НовостиСатеник Каразян
Сатеник Каразян
© РИА Новости
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении. Об этом сообщает НТВ.
Журналисты телеканала собрали камни, которые выпадают из глаз 22-летней Сатеник Каразян, и отдали их на экспертизу. По словам специалиста, плотность и изломы элементов указывают на то, что это не кристаллы.
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"Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория", — заявила Радионова.
Ранее СМИ сообщили о загадочной болезни Каразян, в глазах которой вместо слез образуются кристаллы. Врачи не смогли поставить ей диагноз, а некоторые из них даже окрестили девушку шарлатанкой.
По словам родственников, у семьи нет денег на лечение за границей: у супруга Сатеник инвалидность первой группы, родители мужа — пенсионеры, мать девушки растила ее и еще четверых детей одна. Позднее башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев заявил РИА Новости о готовности обследовать девушку и оказать ей необходимую помощь.
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