Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении. Об этом . Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении. Об этом сообщает НТВ.

Журналисты телеканала собрали камни, которые выпадают из глаз 22-летней Сатеник Каразян, и отдали их на экспертизу. По словам специалиста, плотность и изломы элементов указывают на то, что это не кристаллы.

"Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория", — заявила Радионова.

Ранее СМИ сообщили о загадочной болезни Каразян, в глазах которой вместо слез образуются кристаллы. Врачи не смогли поставить ей диагноз, а некоторые из них даже окрестили девушку шарлатанкой.