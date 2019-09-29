Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T15:10Z
https://ria.ru/20190929/1559252286.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:33:2481:1428_1036x0_80_0_0_21b3e86366ec87fe635a20c9752285ad.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации

15:10 29.09.2019
939
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Приезд в Крым крупной западной делегации является знаковым событием, приближающим международное признание российского полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что делегация из западных стран прибывает в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.
Крым
00:15РИА Новости
Крупная делегация из западных стран посетит Крым
"Крым открыт для приезда представителей различных стран мира. Народная дипломатия – это лучшая дипломатия, которая существует. К сожалению, на уровне руководства государств сложнее осуществляются какие-то поступательные движения. Приезд делегации – это знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма", - сказал Шеремет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
26 сентября, 23:35Культура
Делегация художников из Италии прибыла в Крым
2900002
Обсудить 1
Михаил ШереметГосдума РФКрымРоссияВ мире
Рекомендуем
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Самолет ВМС США провел разведку у Черноморского побережья России
РИА
Новости
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали отказ Киева возобновить перевозки в регион
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Фрегат Адмирал Макаров в порту острова Корфу в Греции
Российский фрегат "Адмирал Макаров" вызвал интерес у сотен греков в Керкире
Лента
новостей
Древний город Вавилон
В Ираке включение Вавилона в список Всемирного наследия назвали запоздалым
Президент Украины Владимир Зеленский
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Автомобиль полиции
На гражданку Германии напали в московском парке, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине требуют опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
Юрий Мешков
Умерший экс-президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния