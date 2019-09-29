В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Приезд в Крым крупной западной делегации является знаковым событием, приближающим международное признание российского полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель заявил, что делегация из западных стран прибывает в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.

"Крым открыт для приезда представителей различных стран мира. Народная дипломатия – это лучшая дипломатия, которая существует. К сожалению, на уровне руководства государств сложнее осуществляются какие-то поступательные движения. Приезд делегации – это знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма", - сказал Шеремет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.